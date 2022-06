Ucraina: Renzi, 'Salvini? Diplomazia non è l'Interrail...' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Io di Salvini ho una collezione di foto, ho quella 'meglio bestia che Renzi'... Il problema per noi non è che Salvini va a Mosca, ma che poi torna. La Diplomazia non è l'Interrail". Così Matteo Renzi a Metropolis su Repubblica.it. Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Io diho una collezione di foto, ho quella 'meglio bestia che'... Il problema per noi non è cheva a Mosca, ma che poi torna. Lanon è l'". Così Matteoa Metropolis su Repubblica.it.

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: Renzi, 'Salvini? Diplomazia non è l'Interrail...' - - fanpage : “La diplomazia è una cosa seria. Pensare di ridurla a una serie di visite mediatiche in Polonia o Russia è ridicolo… - piero636 : RT @anna11824: Il 21 giugno Draghi farà votare sul nuovo aiuto in armi all'Ucraina ! Renzi afferma che Conte staccherà la spina! Secondo vo… - mptuitter : @carlo1493 @ProfCampagna Quello che lei ha scritto è sacrosanto. E il merito di quello scelte va a Renzi. Stop. Pie… - infoitinterno : Ucraina: Renzi, Salvini a Mosca? Il problema è se torna -