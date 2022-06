Ucraina, news sulla guerra di oggi. Severodonetsk sotto assedio, Putin: Russia aumenterà la sua forza e sovranità (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ucraina , le news di oggi sulla guerra. Secondo il presidente Volodymyr Zelensky il suo paese ' sta perdendo dai 60 ai 100 soldati ogni giorno ' . Lo ha detto in un'intervista al canale americano ... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 giugno 2022), ledi. Secondo il presidente Volodymyr Zelensky il suo paese ' sta perdendo dai 60 ai 100 soldati ogni giorno ' . Lo ha detto in un'intervista al canale americano ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA I I russi stanno portando via da Mariupol i bambini che hanno perso i genitori a causa della guerra. Il con… - matteosalvinimi : Noi da settimane lavoriamo per la pace, dialogando con tutti per arrivare ad un cessate il fuoco, mentre il PD parl… - vaticannews_it : Oksana, giovane mamma #ucraina, reciterà stasera il Rosario con #PapaFrancesco. E' volontaria della comunità di San… - Luxgraph : Mascherine, dove sono ancora obbligatorie: scuola, lavoro e mezzi pubblici. Le regole #corriere #news #2022 #italy… - SBerritta : Gli Stati Uniti manderanno all'Ucraina le armi più potenti dall'inizio della guerra -