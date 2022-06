Ucraina | Mattarella | ' Italia impegnata per ritiro truppe occupanti e ricostruzione'

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Oggi, l'amara lezione dei conflitti del ventesimo secolo sembra dimenticata: l'aggressione all'da parte della Federazione Russa, pone in discussione i fondamenti stessi della nostra società internazionale, a partire dalla coesistenza pacifica. Trovarsi, nel continente europeo, nuovamente immersi in una guerra di stampo ottocentesco, che sta generando morte e distruzioni, richiama immediatamente alla responsabilità; e la Repubblicana è convintamentenella ricerca di vie di uscita dal conflitto che portino aldellee alladell'". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del concerto offerto al Quirinale ...

Advertising

mariano_perini : RT @Frances39747547: Stiamo ascoltando con doveroso rispetto il discorso del nostro Presidente Mattarella, che ha ribadito l’invasione dell… - fisco24_info : Ucraina, Mattarella: 'Conseguenze guerra riguardano tutti': (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica: 'Umanità… - CGlonfoni : RT @Frances39747547: Stiamo ascoltando con doveroso rispetto il discorso del nostro Presidente Mattarella, che ha ribadito l’invasione dell… - Josto51037271 : RT @lucianoghelfi: #Mattarella: l'amara lezione delle guerre del XX secolo sembra dimenticata. L'aggressione della #Russia all'#Ucraina pon… - Josto51037271 : RT @lucianoghelfi: #Mattarella: la Repubblica italiana è convintamente impegnata nella ricerca di vie di uscita dal conflitto che portino a… -

Anche inDraghi escavalcati da Salvini sul viaggio in Russia. Gelo a Palazzo Chigi: "Così complica le trattative" ......il presidente. In questo momento particolare la presenza dei sindaci sottolinea anche il ruolo che i Comuni stanno svolgendo per l'accoglienza e l'inclusione dei profughi dell', ...(askanews) - Quello tra Russia e Ucraina "non è un conflitto con effetti soltanto ... Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso di saluto al concerto in corso al ...Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Con lucidità e con coraggio occorre porre fine alla insensatezza della guerra e promuovere le ragioni della pace. L'incancrenirsi delle contrapposizioni conduce soltanto ad ...