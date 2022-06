Ucraina, Mattarella: "Conseguenze guerra riguardano tutti" (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - La guerra in Ucraina "non è un conflitto con effetti soltanto nel teatro bellico. Le Conseguenze della guerra riguardano tutti. A cerchi concentrici le sofferenze si vanno allargando, colpendo altri popoli e nazioni". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del concerto offerto al Quirinale per la Festa del 2 giugno ai Capi missione accreditati in Italia. "Accanto alle vittime e alle devastazioni provocate sul terreno dello scontro, la rottura determinata nelle relazioni internazionali si riverbera sempre più sulla sicurezza alimentare di molti Paesi; sull'ambito della gestione delle normali relazioni, incluse quelle economiche e commerciali. Reca grave danno al perseguimento degli obiettivi legati ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - Lain"non è un conflitto con effetti soltanto nel teatro bellico. Ledella. A cerchi concentrici le sofferenze si vanno allargando, colpendo altri popoli e nazioni". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del concerto offerto al Quirinale per la Festa del 2 giugno ai Capi missione accreditati in Italia. "Accanto alle vittime e alle devastazioni provocate sul terreno dello scontro, la rottura determinata nelle relazioni internazionali si riverbera sempre più sulla sicurezza alimentare di molti Paesi; sull'ambito della gestione delle normali relazioni, incluse quelle economiche e commerciali. Reca grave danno al perseguimento degli obiettivi legati ...

