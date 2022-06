Ucraina: Mattarella, 'accoglienza profughi esempio coerente e virtuoso' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - Gli sforzi posti in essere in tutta la Penisola per accogliere i profughi provenienti dall'Ucraina sono stati l'esempio di un approccio coerente e virtuoso. Lo straordinario impegno del sistema di Protezione civile, delle Prefetture, delle istituzioni regionali e locali e di tutte le componenti sociali coinvolte, testimonia il vissuto del popolo italiano e la concretezza dei valori costituzionali". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato ai prefetti in occasione della Festa della Repubblica. "Sono trascorsi settantasei anni -ricorda il Capo dello Stato- dal voto referendario con cui il popolo italiano sceglieva la Repubblica, inaugurando, dopo l'avventura del fascismo e la tragedia bellica, una nuova pagina della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - Gli sforzi posti in essere in tutta la Penisola per accogliere iprovenienti dall'sono stati l'di un approccio. Lo straordinario impegno del sistema di Protezione civile, delle Prefetture, delle istituzioni regionali e locali e di tutte le componenti sociali coinvolte, testimonia il vissuto del popolo italiano e la concretezza dei valori costituzionali". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio inviato ai prefetti in occasione della Festa della Repubblica. "Sono trascorsi settantasei anni -ricorda il Capo dello Stato- dal voto referendario con cui il popolo italiano sceglieva la Repubblica, inaugurando, dopo l'avventura del fascismo e la tragedia bellica, una nuova pagina della ...

