Ucraina | Letta | ' vogliamo pace ma con iniziativa Salvini estemporanea Italia perde credibilità'

Frosinone, 1 giu. (Adnkronos) - "Noi diciamo al Governo avanti su tutte le iniziative e le proposte di pace, che bisogna riuscire ad arrivare alla pace. Però diciamo anche con la serietà che è necessaria. L'iniziativa di Salvini ha reso il nostro Paese meno credibile: si parla di questo e se ne parla mettendo appunto in risalto l'assenza di credibilità di questa iniziativa. Non va bene, c'è bisogno di essere uniti, determinati ed è il Governo che deve assumere queste posizioni, non iniziative estemporanee che non vanno da nessuna parte". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, parlando con i giornalisti a Frosinone.

