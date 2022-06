Advertising

Mikhail Baryshnikov, ladel balletto che disertò negli anni '70 e che si oppone all'offensiva russa in, ha scritto una lunga lettera aperta indirizzata a Vladimir Putin. Questo l'incipit: "Il tuo è un mondo ...Inizia così la lettera aperta indirizzata a Vladimir Putin e scritta da Mikhail Baryshnikov, ladel balletto che disertò negli anni '70 e che si oppone all'offensiva russa in. Il ... Ucraina, la leggenda Baryshnikov scrive a Putin: “Il tuo è un mondo di paura e se non si sveglia morirà delle sue paure” “Il tuo mondo russo - un mondo di paura, un mondo che brucia libri in lingua ucraina - non ha futuro finché siamo qui, noi che siamo stati vaccinati durante la nostra infanzia contro questa piaga".MOSCA, 01 GIU - "Il tuo è un mondo di paura e se non si sveglia morirà delle sue paure". Inizia così la lettera aperta indirizzata a Vladimir Putin e scritta da Mikhail Baryshnikov, la leggenda del ba ...