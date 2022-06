Ucraina: Kiev, ‘morti 30.700 soldati russi, distrutti 1361 tank' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - Ammonterebbero a 30.700 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 30.700 uomini, 1361 carri armati, 3343 mezzi corazzati, 659 sistemi d'artiglieria, 207 lanciarazzi multipli, 94 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 208 aerei, 175 elicotteri, 2290 autoveicoli, 13 unità navali e 519 droni. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - Ammonterebbero a 30.700 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 30.700 uomini,carri armati, 3343 mezzi corazzati, 659 sistemi d'artiglieria, 207 lanciarazzi multipli, 94 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 208 aerei, 175 elicotteri, 2290 autoveicoli, 13 unità navali e 519 droni.

