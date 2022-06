Ucraina: intelligence Gb, 'probabilmente occupata oltre metà Sieverodonetsk' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "oltre la metà della città di Sieverodonetsk sarebbe occupata dalle forze russe e dai combattenti ceceni". Lo scrive su Twitter il ministero della Difesa britannico, secondo cui "le operazioni di terra russe rimangono strettamente focalizzate, con il peso della potenza di fuoco concentrato all'interno di un piccolo settore dell'oblast di Luhansk. Negli ultimi due giorni i combattimenti si sono intensificati nelle strade di Sieverdonetsk, con le forze russe che si sono avvicinate al centro della città". Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "ladella città disarebbedalle forze russe e dai combattenti ceceni". Lo scrive su Twitter il ministero della Difesa britannico, secondo cui "le operazioni di terra russe rimangono strettamente focalizzate, con il peso della potenza di fuoco concentrato all'interno di un piccolo settore dell'oblast di Luhansk. Negli ultimi due giorni i combattimenti si sono intensificati nelle strade di Sieverdonetsk, con le forze russe che si sono avvicinate al centro della città".

