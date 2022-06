Ucraina, Il racconto esclusivo di un connazionale italiano in fuga da Mariupol (Di mercoledì 1 giugno 2022) Non accennano ad acquietarsi i venti di guerra in Ucraina. La guerra lampo di Putin, che sperava di conquistare l’Ucraina in pochi giorni, si appresta ad avvicinarsi a quota 100 giorni. Il conflitto ha stravolto la quotidianità di tanta gente innocente. Abitanti di città floride e tranquille come Odessa, Mariupol che dopo il dramma della pandemia speravano come tutti noi di assaporare finalmente un po’ di pace. Noi di VelvetMAG abbiamo raccolto la testimonianza di Pino, un cittadino italiano, scappato dalla tragedia di questo conflitto: la testimonianza della sua fuga da Mariupol. Una delle città più prese d’assalto dall’avanzata russa, ed oggi finita in mani russe. Per una vita intera è stato comandante di navi Cargo. Ha rischiato varie volte la vita in mare aperto, ma niente è ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 1 giugno 2022) Non accennano ad acquietarsi i venti di guerra in. La guerra lampo di Putin, che sperava di conquistare l’in pochi giorni, si appresta ad avvicinarsi a quota 100 giorni. Il conflitto ha stravolto la quotidianità di tanta gente innocente. Abitanti di città floride e tranquille come Odessa,che dopo il dramma della pandemia speravano come tutti noi di assaporare finalmente un po’ di pace. Noi di VelvetMAG abbiamo raccolto la testimonianza di Pino, un cittadino, scappato dalla tragedia di questo conflitto: la testimonianza della suada. Una delle città più prese d’assalto dall’avanzata russa, ed oggi finita in mani russe. Per una vita intera è stato comandante di navi Cargo. Ha rischiato varie volte la vita in mare aperto, ma niente è ...

Advertising

IVALDO1962 : @giuliocavalli Ne dovrà fare di riforme l'Ucraina, per poter aderire,ma il racconto qui ,solo qui da noi era , ch… - giovannidalloli : «La svolta avviene il 19 maggio: l'intervento di Matteo Salvini in Senato è apprezzato dai russi che capiscono che… - mariacarla1963 : RT @CathVoicesITA: Il racconto semplificante su #guerra, #Russia e #Ucraina; l'opposizione mancante in #Italia; la #pandemia come addestram… - carseri : RT @CathVoicesITA: Il racconto semplificante su #guerra, #Russia e #Ucraina; l'opposizione mancante in #Italia; la #pandemia come addestram… - tamangha : RT @CathVoicesITA: Il racconto semplificante su #guerra, #Russia e #Ucraina; l'opposizione mancante in #Italia; la #pandemia come addestram… -