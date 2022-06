Ucraina: Gazprom conferma stop forniture gas a Shell e Orsted (Di mercoledì 1 giugno 2022) Mosca, 1 giu. (Adnkronos/Dpa) – Gazprom, la società energetica controllata dal governo russo, ha reso noto di aver bloccato le forniture di gas alla società danese Orsted ed a Shell Energy Europe. Gazprom ha confermato la mossa oggi con una nota sul suo sito, dopo che ieri aveva annunciato l’intenzione di procedere per il mancato pagamento in rubli da parte delle società petrolifere. Nella nota la società russa fa riferimento al decreto di Vladimir Putin con cui è stato stabilito lo scorso aprile che tutti i Paesi che il Cremlino considera “non amici” debbano pagare i loro contratti in rubli. La mossa arriva dopo che Mosca ha già bloccato le forniture di gas a Bulgaria, Polonia, Finlandia e recentemente all’Olanda. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 1 giugno 2022) Mosca, 1 giu. (Adnkronos/Dpa) –, la società energetica controllata dal governo russo, ha reso noto di aver bloccato ledi gas alla società daneseed aEnergy Europe.hato la mossa oggi con una nota sul suo sito, dopo che ieri aveva annunciato l’intenzione di procedere per il mancato pagamento in rubli da parte delle società petrolifere. Nella nota la società russa fa riferimento al decreto di Vladimir Putin con cui è stato stabilito lo scorso aprile che tutti i Paesi che il Cremlino considera “non amici” debbano pagare i loro contratti in rubli. La mossa arriva dopo che Mosca ha già bloccato ledi gas a Bulgaria, Polonia, Finlandia e recentemente all’Olanda. L'articolo CalcioWeb.

