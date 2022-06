Ucraina: Ft, 'Ue e Gb non assicureranno navi che trasportano petrolio russo' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - L'Unione Europea e la Gran Bretagna non assicureranno le navi che trasportano petrolio russo. Lo scrive il Financial Times, secondo cui le compagnie petrolifere russe perderanno l'accesso al mercato assicurativo Lloyd's di Londra, che è il più grande per il trasporto marittimo. Ciò limiterà la capacità della Russia di esportare petrolio greggio via mare e la costringerà a cercare altri assicuratori. Il divieto delle assicurazioni marittime russe, secondo la testata britannica, potrebbe portare a un aumento ulteriore dei prezzi, che hanno già raggiunto il massimo da due mesi, superando la soglia dei 123 dollari al barile di Brent. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - L'Unione Europea e la Gran Bretagna nonleche. Lo scrive il Financial Times, secondo cui le compagnie petrolifere russe perderanno l'accesso al mercato assicurativo Lloyd's di Londra, che è il più grande per il trasporto marittimo. Ciò limiterà la capacità della Russia di esportaregreggio via mare e la costringerà a cercare altri assicuratori. Il divieto delle assicurazioni marittime russe, secondo la testata britannica, potrebbe portare a un aumento ulteriore dei prezzi, che hanno già raggiunto il massimo da due mesi, superando la soglia dei 123 dollari al barile di Brent.

