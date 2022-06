Ucraina | Di Maio “Italia disponibile a partecipare a sminamento porti”

(Di mercoledì 1 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo premendo affinchè vengano creati corridoi marittimi per il trasporto delle materie prime alimentari, anzitutto il grano, daiucraini. Perchè ciò si realizzi è necessario sminare le acque antistanti i, in particolare quello di Odessa, a fronte della garanzia da parte russa del transito sicuro dei carichi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, nel corso del question time alla Camera, rispondendo a un'interrogazione sulla questione della sicurezza alimentare a livello globale, in relazione alla crisi determinata dal conflitto tra Russia e.“L'ha già dato la propria disponibilità – ha continuato – pera eventuali operazioni die intendiamo favorire un ruolo centrale delle Nazioni ...

