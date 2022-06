Ucraina – Centinaio: Pac, recupero 200 mila ettari terreni (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ucraina, Centinaio: Operative deroghe Pac, recupero 200 mila ettari terreni primo passo. Italia torni granaio d’Europa – “Gli agricoltori potranno utilizzare i terreni lasciati a riposo. In Italia potranno essere riammessi alla coltivazione oltre 200mila ettari. Può rappresentare l’inizio di un’inversione di rotta. Fra terreni incolti o abbandonati, nel nostro paese, potrebbero essere recuperati un milione di ettari”. Lo afferma il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco Centinaio, a proposito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali che rende operative le deroghe ai ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 giugno 2022): Operative deroghe Pac,200primo passo. Italia torni granaio d’Europa – “Gli agricoltori potranno utilizzare ilasciati a riposo. In Italia potranno essere riammessi alla coltivazione oltre 200. Può rappresentare l’inizio di un’inversione di rotta. Fraincolti o abbandonati, nel nostro paese, potrebbero essere recuperati un milione di”. Lo afferma il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco, a proposito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali che rende operative le deroghe ai ...

