Ucraina: Canada sanziona 4 società russe e 22 persone fra cui presunta compagna Putin (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - Il Canada ha imposto sanzioni a 22 persone e a 4 società russe. La decisione è stata presa in risposta all'invasione dell'Ucraina, come riporta il sito web del governo canadese. L'elenco delle sanzioni include funzionari delle istituzioni finanziarie russe e membri delle loro famiglie, nonché istituzioni finanziarie e banche. La prima nella lista delle persone è la campionessa olimpica Alina Kabayeva, direttrice generale del National Media Group e, secondo vari media, compagna e madre dei figli di Putin. "Per ogni azione del presidente Putin volta a minare l'integrità territoriale dell'Ucraina, il Canada adotterà senza esitazione le contromisure appropriate", ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - Ilha imposto sanzioni a 22e a 4. La decisione è stata presa in risposta all'invasione dell', come riporta il sito web del governo canadese. L'elenco delle sanzioni include funzionari delle istituzioni finanziariee membri delle loro famiglie, nonché istituzioni finanziarie e banche. La prima nella lista delleè la campionessa olimpica Alina Kabayeva, direttrice generale del National Media Group e, secondo vari media,e madre dei figli di. "Per ogni azione del presidentevolta a minare l'integrità territoriale dell', iladotterà senza esitazione le contromisure appropriate", ...

