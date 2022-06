Ucraina | Berlusconi | “Occidente compatto di fronte ad aggressione Russia”

(Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – “Tutti noi seguiamo, con dolore e angoscia, l’evolversi della crisi, il riproporsi, nel cuore dell’Europa, di tragedie che speravamo consegnate al passato. Dia una paleseda parte russa nei confronti di un Paese neutrale, l’Europa e l’hanno saputo reagire in modo equilibrato e soprattutto unitario”. Così il leader Fi Silvioin un video sui suoi canali social. “Da questo punto di vista, laoggi ha diunmolto più unito e più determinato del passato. Le cose però cambiano se consideriamo lo scenario globale del pianeta – ha continuato il Cavaliere – La risposta dell’è stata compatta, ma cosa intendiamo come? Gli ...

Russia ha di fronte occidente più determinato e unito del passato", il messaggio inviato da Berlusconi. (ANSA) - ROMA, 01 GIU - 'Ancora una volta rimpiango che i miei tentativi di avvicinare la Russia all'Unione Europea e all'Alleanza Atlantica