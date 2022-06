(Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) -glie bieloin Italia alofferto aldal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la Festa del 2 giugno ai Capi missione accreditati nel nostro Paese. Una decisione frutto degli accordi presi in sede Ue di non coinvolgere rappresentanti diplomatici dei due Paesi in cerimonie legate a ricorrenze nazionali.

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: a concerto Quirinale assenti ambasciatori russo e bielorusso - - ALisimberti : RT @Rosy87234986: @strange_days_82 @AtenaPallade Lo sappiamo,ma invano. Il mattarella bis ci mancava, in concerto antidemocratico con l'inq… - gercci1 : RT @Gianl1974: ??I Rammstein hanno srotolato la bandiera dell'Ucraina sul palco durante un concerto a Zurigo ???? - Rosy87234986 : @strange_days_82 @AtenaPallade Lo sappiamo,ma invano. Il mattarella bis ci mancava, in concerto antidemocratico con… - 1NessunaE100000 : RT @Parpiglia: I Ramstein durante un concerto, hanno srotolato la bandiera dell’Ucraina #StopRussia -

Stasera al Quirinale, al tradizionaledel 2 giugno per le alte cariche e gli ambasciatori, due sedie rimarranno inoccupate: ... a seguito dell'invasione dell', le rappresentanze ...'L'emergenza Covid e, adesso, il conflitto in- sottolinea il ministro - causato dall'... l'evento 'Marmo', prima iniziativa di promozione integrata promossa dalla Farnesina dicon ...Roma, 1 giu. (Adnkronos) – “È per me un piacere -unitamente ai rappresentanti delle istituzioni qui convenuti– esprimere, in questa occasione, alla comunità degli ambasciatori accreditati a Roma i sen ...Roma, 1 giu. (Adnkronos) - Assenti gli ambasciatori russo e bielorusso in Italia al concerto offerto al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la Festa del 2 giugno ai Capi ...