Truffa con i bonus cultura | revocati gli arresti per un 22enne sannita

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Gip di Napoli Antonio Baldassarre ha revocato glidomiciliari per il, di Guardia Sanframondi, Marco Amedeo Sanzari, arrestato qualche giorno fa con altre 15 persone nell’ambito dell’indagine della Procura partenopea sullada 1,5 milioni di euro al Ministero dellarelativa al “18App” da 500 euro riservato ai neo maggiorenni. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto per ill’obbligo di firma, nonostante il parere contrario del pm Maria Di Mauro, al termine dell’interrogatorio di garanzie tenuto ieri, dove peraltro il giovane si è anche avvalso della facoltà di non rispondere. Determinante la documentazione prodotta dal legale Danilo Riccio, avvocato del giovane, che ha ...

Advertising

Sabrina04925854 : RT @DSant65: @yukychankouran @liliaragnar @LoScappatDiCasa @MenteBionda @Milly__24__ @NiMartina @Marilen86974697 @Silvia71_80 @ArmoniosiAcc… - DeodatoRibeira : RT @DSant65: @Davide65203015 @liliaragnar @NiMartina @ArmoniosiAccent @RestoFerma @yukychankouran @simolar1984 @MenteBionda @Marilen8697469… - CogoniDaniele : @lucatoscoromano @Eposmail No, no è proprio una truffa. Finché devo pagare un piatto lavorato da uno chef, con part… - lucatoscoromano : @Eposmail @CogoniDaniele difatti parlare di truffa, che è un reato, è un po fuoriluogo. All'estero si chiamano 'to… - SardinaRGorini : OSSERVATE I COLLABORATORI DEL KILLER NAZISTA #PAOLOBARRAI: CAMBIAN SEMPRE! QUESTO PERCHÈ IL CRIMINALE PAOLO BARRAI… -

RavennaToday

... è quella della diffidenza: molti tentativi dipossono essere bloccati sul nascere evitando di dare fiducia a coloro che tentano di entrare in contattonoi, sia tramite messaggio che ......Centrale di condannesentenza passata in giudicato da meno di dieci anni per i reati di cui al comma 3, articolo 7 del decreto legge 4/2019 (la legge che ha istituito il RdC), ossiaper ... Truffa la banca con un finanziamento di quasi un milione di euro, ma viene truffato a sua volta da 2 presunti consulenti All’interno della categoria di phishing è emerso il vishing, truffe attraverso le chiamate telefoniche: scopriamo come proteggersi.PESARO – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina lungo l’Autostrada A14 in corsia Nord per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento l’autista di un autocarro ha perso il con ...