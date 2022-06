Tre nuove ottiche compatte di Sony per APS-C: I grandangolari che mancavano (Di mercoledì 1 giugno 2022) In un colpo solo tre ottiche per APS-C che vanno a occupare una fascia di focali che anelava di essere coperta. Due obiettivi di serie G, tra cui un Power Zoom, e il piccolo 11 mm che accarezza il vlogging.... Leggi su dday (Di mercoledì 1 giugno 2022) In un colpo solo treper APS-C che vanno a occupare una fascia di focali che anelava di essere coperta. Due obiettivi di serie G, tra cui un Power Zoom, e il piccolo 11 mm che accarezza il vlogging....

Advertising

fotopuntoit : Sony presenta tre nuove ottiche, tutte APS-C: 11mm F1.8, 15mm F1.4 G e PZ 10-20mm F4 G. Le abbiamo provate tutte in… - fotopuntoit : RT @francesco_frenk: Ho provato per qualche giorno le tre nuove ottiche luminose per APS-C targate Sony. Ed eccoci qui, con il titolo campa… - francesco_frenk : Ho provato per qualche giorno le tre nuove ottiche luminose per APS-C targate Sony. Ed eccoci qui, con il titolo ca… - pazzagattara : Domani ho tre ore di treno da farmi e ciò significa solo una cosa: ascoltare le sue nuove puntate di Indagini - messina_oggi : Un italiano su due è contrario all’invio di nuove armi all’UcrainaROMA (ITALPRESS) - Dopo oltre tre mesi di conflit… -