Traffico Roma del 01-06-2022 ore 17:30 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna circolazione sostenuta tra l'autostrada di Fiumicino e la diramazione Roma Sud stessa situazione su gran parte del interna tra la Pisana La Prenestina ulteriori disagi per Traffico e per una precedente incidente sulla A1 Roma Napoli con maggiori difficoltà per chi viaggia tra A24 e Valmontone verso il capoluogo Campano e con ripercussioni per chi transita sulla diramazione Roma Sud a partire da San Cesareo un incidente anche sulle tratto Urbano della A24 comunque in via di risoluzione tra la tangenziale est e Viale Togliatti per chi arriva dal centro città sono aumentati gli spostamenti sulla tangenziale est tra viale Castrense via Salaria verso lo stadio stessa situazione su via del Foro Italico con ...

