Toyota Corolla Cross - Aperta la raccolta ordini in Italia: ecco i dettagli su allestimenti ed equipaggiamenti (Di mercoledì 1 giugno 2022) La Toyota ha aperto in Italia le prenotazioni online per la nuova Corolla Cross. I clienti potranno versare un caparra rimborsabile di 250 euro e avranno tempo fino al 21 luglio per accedere a una serie di pacchetti di servizi riservati. Per il momento, il configuratore Italiano non riporta ancora i prezzi completi di listino. Due allestimenti. Lunga 4,46 metri e quindi posizionata nel cuore del segmento C-Suv, la Corolla Cross sarà inizialmente disponibile nelle versioni Trend e Lounge, con la scelta tra le colorazioni Super White, Pearl White, Manhattan Grey, Silver, Attitude Black, Tokyo Red, Urban Khaki e Dark Blue. I dettagli di equipaggiamento. Per quello che riguarda gli allestimenti, la versione Trend offre di ...

