Torna la ' Gallorinata' | la rimpatriata nel giorno del 2 giugno - Cosa Fare - lanazione it

(Di mercoledì 1 giugno 2022) gallorini Ad Arezzo abitano 482 Gallorini che rappresentano il terzo cognome del territorio comunale. Ma i Gallorini sono sparsi in tutto il mondo e adesso torneranno a riunirsi. Dopo lo stop a causa ...

Alle 11,30 Don Virgilio Annetti, da cui è partita l'idea della "" nel 1995, celebrerà nella Pieve di S. Cassiano la Santa Messa in ricordo degli antenati Gallorini e degli abitanti della ...Alle 11,30 Don Virgilio Annetti, da cui è partita l'idea della "" nel 1995, celebrerà nella Pieve di S. Cassiano la Santa Messa in ricordo degli antenati Gallorini e degli abitanti della ... Torna la "Gallorinata", la rimpatriata nel giorno del 2 giugno Arezzo, 1 giugno 2022 - Ad Arezzo abitano 482 Gallorini che rappresentano il terzo cognome del territorio comunale. Ma i Gallorini sono sparsi in tutto il mondo e adesso torneranno a riunirsi. Dopo lo ...Coloro che hanno già partecipato lo sanno che “Gallorinata”, fa rima con rimpatriata. I Gallorini sparsi nel mondo, che lo vorranno, torneranno a Galloro, da dove sono partiti qualche decennio o ...