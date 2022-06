Tom Cruise ha reso immortale Top Gun: Maverick grazie al cammeo agrodolce di Val Kilmer (Di mercoledì 1 giugno 2022) Val Kilmer, conosciuto dal grande pubblico per avere interpretato il ruolo di Iceman e di Batman, ha solo tre anni in più del co-protagonista di Top Gun Tom Cruise, ma nell'ultimo decennio ha attraversato un periodo veramente drammatico. Nel 2014, all’età di 54 anni, gli è stato diagnosticato un cancro alla gola e, come riporta il New York Times Magazine, la combinazione di una tracheostomia e di incessanti chemioterapie ha provocato un danno collaterale enorme per un attore: la perdita della voce. Può ancora parlare, ma a fatica: il Times paragona il suono che ne risulta a «qualcosa di simile a uno squittio o a un ruggito senza voce», come se stesse spremendo «aria attraverso la trachea». Il 2020 ha portato notizie contrastanti: se da un lato è stato confermato che il cancro non si è ripresentato per quattro anni, dall'altro Kilmer ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Val, conosciuto dal grande pubblico per avere interpretato il ruolo di Iceman e di Batman, ha solo tre anni in più del co-protagonista di Top Gun Tom, ma nell'ultimo decennio ha attraversato un periodo veramente drammatico. Nel 2014, all’età di 54 anni, gli è stato diagnosticato un cancro alla gola e, come riporta il New York Times Magazine, la combinazione di una tracheostomia e di incessanti chemioterapie ha provocato un danno collaterale enorme per un attore: la perdita della voce. Può ancora parlare, ma a fatica: il Times paragona il suono che ne risulta a «qualcosa di simile a uno squittio o a un ruggito senza voce», come se stesse spremendo «aria attraverso la trachea». Il 2020 ha portato notizie contrastanti: se da un lato è stato confermato che il cancro non si è ripresentato per quattro anni, dall'altro...

