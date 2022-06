Tiro a segno, Coppa del Mondo Baku 2022: Maria Varricchio in piena corsa per la finale dopo il primo turno di pistola sportiva (Di mercoledì 1 giugno 2022) Prosegue senza sosta – a Baku – il programma di gare della terza tappa della Coppa del Mondo 2022 di Tiro a segno. Sulle linee di Tiro azere, oggi, è stata la volta del primo turno delle qualifiche del contest di pistola sportiva donne dai 25m. Andiamo a vedere come sono andate le cose. A comandare il gruppo con lo score di 292/300 è la bulgara Antoaneta Kostadinova, insieme alla greca Anna Korakaki. Due tiratrici fortissime che stanno davanti a un drappello di atlete fra cui spicca anche l’azzurra Maria Varricchio, capace di ottenere un punteggio di 290/300, frutto di tre serie in crescendo: dal 94/100 della prima serie al 99/100 della terza, passando per il 97/100 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) Prosegue senza sosta – a– il programma di gare della terza tappa delladeldi. Sulle linee diazere, oggi, è stata la volta deldelle qualifiche del contest didonne dai 25m. Andiamo a vedere come sono andate le cose. A comandare il gruppo con lo score di 292/300 è la bulgara Antoaneta Kostadinova, insieme alla greca Anna Korakaki. Due tiratrici fortissime che stanno davanti a un drappello di atlete fra cui spicca anche l’azzurra, capace di ottenere un punteggio di 290/300, frutto di tre serie in crescendo: dal 94/100 della prima serie al 99/100 della terza, passando per il 97/100 ...

