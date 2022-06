“Tifosi derubati dai giovani delle banlieue”: bufera sul ministro di Macron (Di mercoledì 1 giugno 2022) La disastrosa gestione della finale di Champions League di sabato scorso fra Liverpool e Real Madrid svoltasi allo Stade de France di Parigi sta diventando un caso politico che imbarazza il governo francese e rischia di avere gravi ripercussioni, soprattutto sul ministro dell’Interno, Gérald Darmanin. La tesi del ministro e delle autorità francesi è che, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 1 giugno 2022) La disastrosa gestione della finale di Champions League di sabato scorso fra Liverpool e Real Madrid svoltasi allo Stade de France di Parigi sta diventando un caso politico che imbarazza il governo francese e rischia di avere gravi ripercussioni, soprattutto suldell’Interno, Gérald Darmanin. La tesi delautorità francesi è che, InsideOver.

