The Boys: Jensen Ackles ha attinto alla cultura della cancellazione per il ruolo di Soldier Boy (Di mercoledì 1 giugno 2022) Quando è entrato nel cast di The Boys 3, Jensen Ackles si è comportato in modo completamente diverso per interpretare il pessimo Soldier Boy. Quando The Boys 3 prenderà il via all'inizio di giugno, gli spettatori si troveranno di fronte non solo ai deliri di Patriota ma anche alla follia di Soldier Boy, storico Super dei fumetti che sarà interpretato da Jensen Ackles pronto a tutto, perfino a rendersi odioso tanto da meritarsi di essere cancellato. La star di Supernatural Jensen Ackles ha spiegato a Express.co come il suo ruolo di Soldier Boy attinga all'attuale clima di cultura della cancellazione che imperversa negli ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 1 giugno 2022) Quando è entrato nel cast di The3,si è comportato in modo completamente diverso per interpretare il pessimoBoy. Quando The3 prenderà il via all'inizio di giugno, gli spettatori si troveranno di fronte non solo ai deliri di Patriota ma anchefollia diBoy, storico Super dei fumetti che sarà interpretato dapronto a tutto, perfino a rendersi odioso tanto da meritarsi di essere cancellato. La star di Supernaturalha spiegato a Express.co come il suodiBoy attinga all'attuale clima diche imperversa negli ...

