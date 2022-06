“Tg 5” | arrestata la storica giornalista | in manette Tiziana Rosati

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Da tanto non vediamo in tv l’exdel TG5,. La donna si è allontanata dal mondo dello spettacolo dopo una frase di Enrico Mentana, che era all’epoca un suo collega.ora ha un grande problema da affrontare: è stata, cos’era successo con Enrico Mentana Laè una delle giornaliste più note e discusse di sempre. Nel 1998 fece scalpore per aver presentato in diretta il Tg5 con i capelli corti di colore blu elettrico. Tra lei e il direttore del TG5, Enrico Mentana, ci fu una discussione molto accesa. “Guardatela adesso perché così non la vedrete mai più, altrimenti dovrete chiamare un antennista o un buon oculista”, disse Mentana in diretta. Non sappiamo se la Rosato ...

Advertising

Sassari Oggi

..., regista e ricercatrice indipendente. Opera prima sperimentale, molto personale e politica, raccontata in prima persona: la regista, il 4 ottobre 2007, viene infattie portata in ......, regista e ricercatrice indipendente. Opera prima sperimentale, molto personale e politica, raccontata in prima persona: la regista, il 4 ottobre 2007, viene infattie portata in ... Sassari, spacciavano eroina nella loro casa del centro storico, arrestati Monica Santi, 32 anni, incensurata, non ha risposto alle domande: «È sotto choc, non ricorda nulla». Il bambino ha 13 mesi ed è in prognosi riservata. Decisiva la testimonianza della signora delle pul ...Fazil Ahmad Popalzai era a capo del dipartimento di antiterrorismo della provincia di Kapisa, in Afghanistan. "Il governatore di Kabul è veuto a cercarmi". Con l'aiuto dell'associazione Mountain Wilde ...