Tensione a Taiwan dopo la nuova incursione di Pechino

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Torna ad infiammarsi, pur non avendo mai smesso di ardere, latra Cina e Stati Unitiunamaxi-dicon trenta aerei da combattimento cinesi nello spazio aereo di Difesa dell’isola di. La senatrice statunitense Tammy Duckworth, in visita a Taipei, ha ribadito l’impegno USA a rafforzare le difese dell’isola contro la minaccia di un attacco da. La Cina contro gli USA della Guerra Fredda La Cina hamente ammonito gli Stati Uniti sulla questione die sulle relazioni bilaterali tra le due grandi economie mondiali. Perle relazioni tra le due potenze non possono continuare sulla via del deterioramento e “se gli Stati Uniti continueranno a fare ...