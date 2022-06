Tennis: Roland Garros, Kasatkina in semifinale (Di mercoledì 1 giugno 2022) Parigi, 1 giu. - (Adnkronos) - Daria Kasatkina è in semifinale al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne di Parigi. La 25enne russa, numero 20 del mondo e del seeding, vince il derby con la connazionale e coetanea Vera Kudermetova, numero 29 del ranking Wta e del tabellone, con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-5) in poco più di due ore. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Parigi, 1 giu. - (Adnkronos) - Dariaè inal, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne di Parigi. La 25enne russa, numero 20 del mondo e del seeding, vince il derby con la connazionale e coetanea Vera Kudermetova, numero 29 del ranking Wta e del tabellone, con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-5) in poco più di due ore.

