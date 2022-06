Tennis, Djokovic: “Partite in notturna? Le emittenti dettano legge” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Parigi – Il match in notturna tra Nadal e Djokovic al Roland Garros 2022 si è svolto “troppo tardi, non c’è dubbio. Non posso lamentarmi perché ho due giorni di riposo, ma se ne avessi uno solo, o se prendiamo il caso di Zverev a Madrid (che ha concluso la sua semifinale dopo le due di notte, andando a letto alle 5 di mattina e ha dovuto giocare la finale 13 ore dopo), diventa un grosso problema. Ovviamente capisco l’altro lato del business, le televisioni pagano un sacco di soldi per trasmettere le Partite così tardi, il torneo ne trae beneficio economico e così anche i giocatori”. Così Rafael Nadal in conferenza stampa dopo il vittorioso match nei quarti di finale contro Novak Djokovic, iniziato alle 9 di sera e concluso dopo l’una di notte. Anche il serbo si è lamentato dell’orario in cui si è svolto l’atteso ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 1 giugno 2022) Parigi – Il match intra Nadal eal Roland Garros 2022 si è svolto “troppo tardi, non c’è dubbio. Non posso lamentarmi perché ho due giorni di riposo, ma se ne avessi uno solo, o se prendiamo il caso di Zverev a Madrid (che ha concluso la sua semifinale dopo le due di notte, andando a letto alle 5 di mattina e ha dovuto giocare la finale 13 ore dopo), diventa un grosso problema. Ovviamente capisco l’altro lato del business, le televisioni pagano un sacco di soldi per trasmettere lecosì tardi, il torneo ne trae beneficio economico e così anche i giocatori”. Così Rafael Nadal in conferenza stampa dopo il vittorioso match nei quarti di finale contro Novak, iniziato alle 9 di sera e concluso dopo l’una di notte. Anche il serbo si è lamentato dell’orario in cui si è svolto l’atteso ...

