Suor Paola punge i romanisti: "Che esagerati per una coppetta" (Di mercoledì 1 giugno 2022) Zaniolo, Chiara Nasti, il gamberetto, e i cori romanisti per la vittoria della Roma della Conference League. Una miscela esplosiva, troppo anche per una tifosa doc, abituata a vedere e sentire di tutto in campo, come Suor Paola. La religiosa da sempre di "fede" laziale. «Da tifosa vera - premette all'Adnkronos la religiosa in prima linea per i più bisognosi e disagiati ma altrettanto pronta a sostenere il tifo sano- ero contenta che si accontentassero di vincere così poco: quella, diciamolo, è una coppa particolare che hanno fatto per squadre così, di un certo livello . Non è che sia una coppa di grande rilievo». Poi però si sono aggiunti i cori dei tifosi della Roma, sostenuti dal loro beniamino Zaniolo. Ci si è aggiunta l'influencer Chiara Nasti con i volgari commenti sull'ex fidanzato Zaniolo. Suor ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Zaniolo, Chiara Nasti, il gamberetto, e i coriper la vittoria della Roma della Conference League. Una miscela esplosiva, troppo anche per una tifosa doc, abituata a vedere e sentire di tutto in campo, come. La religiosa da sempre di "fede" laziale. «Da tifosa vera - premette all'Adnkronos la religiosa in prima linea per i più bisognosi e disagiati ma altrettanto pronta a sostenere il tifo sano- ero contenta che si accontentassero di vincere così poco: quella, diciamolo, è una coppa particolare che hanno fatto per squadre così, di un certo livello . Non è che sia una coppa di grande rilievo». Poi però si sono aggiunti i cori dei tifosi della Roma, sostenuti dal loro beniamino Zaniolo. Ci si è aggiunta l'influencer Chiara Nasti con i volgari commenti sull'ex fidanzato Zaniolo....

Advertising

sportface2016 : #Lazio | Suor Paola: 'Trionfo #Roma? Vista esagerazione più totale nei festeggiamenti' - gizzo97 : RT @sportface2016: #Lazio | Suor Paola: 'Trionfo #Roma? Vista esagerazione più totale nei festeggiamenti' - denni1327 : RT @sportface2016: #Lazio | Suor Paola: 'Trionfo #Roma? Vista esagerazione più totale nei festeggiamenti' - tempoweb : La laziale doc suor Paola non ci sta e punge i romanisti dopo la vittoria in Conference League: 'Non ci siete abitu… - mondocatena : @Ari1927 Io pensavo fosse morta. Ma non era morta suor Paola? -