Suolo pubblico gratuito, ok fino a dicembre - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 1 giugno 2022) fino al 31 dicembre Suolo pubblico gratuito per le attività di Gabriele Masiero "Per i commercianti, abbiamo deciso di esentare da aprile fino al 31 dicembre il canone del Suolo pubblico per tutti i ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 1 giugno 2022)al 31per le attività di Gabriele Masiero "Per i commercianti, abbiamo deciso di esentare da aprileal 31il canone delper tutti i ...

Pubblicità

felicemasi : @sandraamurri1 Non so in Piazza del Popolo a Roma, ma a Venezia un var in Piazza San Marco paga centinaia di miglia… - DaniloM83890763 : @sandraamurri1 Chieda quanto paga d'affitto, quanto paga di suolo pubblico, quanto paga di luce, gas e acqua, chied… - Pakyt089 : @giudittasborgi @OfficialTozzi @moltovintage Ribadisco quello di cui parla si chiama welfare. La concessione deve e… - infernalequinl1 : @sandro78486001 @Moonlightshad1 @OfficialTozzi Quindi lasciamo tutto com'e'? Con la paura degli stranieri lasciamo… - infernalequinl1 : @OfficialTozzi Poi quando a un comune di chiede di occupare per 5 giorni il suolo pubblico per fare dei lavori ti f… -

Gli elementi imprescindibili della città del futuro, secondo Pierfrancesco Maran ... una data entro cui la città dovrà essere pronta, e questo aiuta pubblico e privato a concentrare ...comuni più avveduti hanno in programma lavori di depavimentazione e interventi per rendere il suolo ... Suolo pubblico gratuito, ok fino a dicembre - Cronaca - lanazione.it Fino al 31 dicembre suolo pubblico gratuito per le attività di Gabriele Masiero "Per i commercianti, abbiamo deciso di esentare da aprile fino al 31 dicembre il canone del suolo pubblico per tutti i pubblici esercizi che ... LA NAZIONE Suolo pubblico gratuito, ok fino a dicembre Via libera per i locali fino alla fine dell’anno. Una decisione politica della giunta per andare incontro alle richieste dei commercianti ... Proroga al 30 settembre sull’occupazione del suolo pubblico L’occupazione aggiuntiva di suolo pubblico per le attività di somministrazione (bar e ristoranti) è prorogata fino al 30 settembre. La giunta comunale ha recepito il decreto legge del 21 marzo 2022 su ... ... una data entro cui la città dovrà essere pronta, e questo aiutae privato a concentrare ...comuni più avveduti hanno in programma lavori di depavimentazione e interventi per rendere il...Fino al 31 dicembregratuito per le attività di Gabriele Masiero "Per i commercianti, abbiamo deciso di esentare da aprile fino al 31 dicembre il canone delper tutti i pubblici esercizi che ... Suolo pubblico gratuito, ok fino a dicembre Via libera per i locali fino alla fine dell’anno. Una decisione politica della giunta per andare incontro alle richieste dei commercianti ...L’occupazione aggiuntiva di suolo pubblico per le attività di somministrazione (bar e ristoranti) è prorogata fino al 30 settembre. La giunta comunale ha recepito il decreto legge del 21 marzo 2022 su ...