Stipendi diminuiti e niente salario minimo | l’ennesima beffa per i lavoratori italiani

"Se ne è tornato a discutere e per gli addetti ai lavori non è una sorpresa, ma per i lavoratori italiani vedere plasticamente che il proprio Paese è l'unico in Unione Europea in cui i salari sono diminuiti rispetto a 30 anni fa è l'ennesima amarissima beffa. Una beffa che viene accompagnata dall'assenza di un salario minimo, tema a cui gran parte della politica nostrana continua colpevolmente a far orecchie da mercante. Il nostro Paese fa parte del G7 e viene visto nel mondo come una delle economie più avanzate: mi viene da chiedermi come staremmo se non fossimo considerati tali. L'Italia è ferma al palo e mentre i soliti noti attaccano il reddito di cittadinanza per la mancanza di lavoratori (in particolare quelli stagionali) è ...

