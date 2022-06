Sterling, ecco la richiesta al Manchester City per rinnovare (Di mercoledì 1 giugno 2022) Raheem Sterling, esterno classe 1996 di proprietà del Manchester City, sta valutando tutte le varie opzioni per il proprio futuro. Il... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 1 giugno 2022) Raheem, esterno classe 1996 di proprietà del, sta valutando tutte le varie opzioni per il proprio futuro. Il...

Advertising

sportli26181512 : Sterling, ecco la richiesta al Manchester City per rinnovare: Raheem Sterling, esterno classe 1996 di proprietà del… - Bonu4L : Federico Chiesa Rafael Leao Vinicius Jr Leroy Sane Sterling Momo Salah Ivan Perisic El Shaarawy Matias Soulè Ecco… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - Ecco il sogno di #Maldini e #Massara per la destra - #ACMilan #Milan #SempreMilan https://t.c… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Ecco il sogno di #Maldini e #Massara per la destra - #ACMilan #Milan #SempreMilan -