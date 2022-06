Stefania Elena Carnemolla, trovata morta in casa in Montenegro: era di Marina di Ragusa (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ragusa – E’ ancora avvolta nel mistero la morte della scrittrice e giornalista Ragusana Stefania Elena Carnemolla, trovata senza vita nella casa in Montenegro, a Podgorica. La Carnemolla aveva 53 anni, era di Marina di Ragusa. Aveva lasciato la Sicilia anni fa per una rottura con i parenti. La scoperta della sua morte è avvenuta il 24 maggio ma la notizia è stata diffusa solo nelle ultime ore. La Farnesina in contatto con gli inquirenti per ricostruire le cause della morte. Non si sa se morte naturale, se omicidio e si affaccia anche l’ipotesi del suicidio.A Marina di Ragusa sono stati i Carabinieri a dare la notizia al padre Salvatore. La mamma di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 1 giugno 2022)– E’ ancora avvolta nel mistero la morte della scrittrice e giornalistanasenza vita nellain, a Podgorica. Laaveva 53 anni, era didi. Aveva lasciato la Sicilia anni fa per una rottura con i parenti. La scoperta della sua morte è avvenuta il 24 maggio ma la notizia è stata diffusa solo nelle ultime ore. La Farnesina in contatto con gli inquirenti per ricostruire le cause della morte. Non si sa se morte naturale, se omicidio e si affaccia anche l’ipotesi del suicidio.Adisono stati i Carabinieri a dare la notizia al padre Salvatore. La mamma di ...

radiortm : La scrittrice e giornalista siciliana Stefania Elena Carnemolla trovata morta in casa in Montenegro -… - ragusaoggi : La scrittrice Stefania Elena Carnemolla trovata morta in casa, in Montenegro. Era di Marina di Ragusa - grecale66 : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia La scrittrice siciliana Stefania Elena Carnemolla trovata morta in casa - - blogsicilia : #notizie #sicilia La scrittrice siciliana Stefania Elena Carnemolla trovata morta in casa - - chiaralp2 : RT @RassegnaZampa: #StefaniaElenaCarnemolla trovata morta in casa, in #Montenegro -