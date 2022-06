Star Comics festeggia il Pride Month e gli dedica una collezione manga (Di mercoledì 1 giugno 2022) Star Comics con la label Queer, è il primo editore indipendente italiano a proporre una collana manga espressamente dedicata alla narrazione di storie oltre i binarismi di genere. Si unisce alle celebrazioni con tante pubblicazioni e iniziative, illustrando tutti i colori e le forme dell’amore in onore al Pride Month. Star Comics celebra il Pride Month con i manga: “Love is love, love is freedom, love is equality” Oggi, mercoledì 1 giugno, inizia il mese del Pride, una ricorrenza molto importante per la comunità Lgbtq+ che in tutta Italia scende in strada e nelle piazze per far sentire la propria voce e rivendicare quei diritti che molto spesso vengono negati. Giugno è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022)con la label Queer, è il primo editore indipendente italiano a proporre una collanaespressamenteta alla narrazione di storie oltre i binarismi di genere. Si unisce alle celebrazioni con tante pubblicazioni e iniziative, illustrando tutti i colori e le forme dell’amore in onore alcelebra ilcon i: “Love is love, love is freedom, love is equality” Oggi, mercoledì 1 giugno, inizia il mese del, una ricorrenza molto importante per la comunità Lgbtq+ che in tutta Italia scende in strada e nelle piazze per far sentire la propria voce e rivendicare quei diritti che molto spesso vengono negati. Giugno è ...

