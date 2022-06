Stage di 6 mesi solo con un rimborso: presidio dei sindacati al Penny Market (Di mercoledì 1 giugno 2022) Bergamo. Un presidio fuori dal supermercato Penny di via Ghislandi giovedì 2 giugno alle 11.30. Lo annuncia l’Unione Sindacale di Base che denuncia con un comunicato la ricerca di lavoratori con contratti di 6 mesi pagati con e un rimborso spese. “Penny Market pubblicizza in grande stile lo sfruttamento che mette in atto, diffondendo un volantino in cui cerca lavoratori da pagare con rimborso spese. La catena di discount sta diffondendo un volantino in cui cerca ragazzi e ragazze per i propri punti vendita “dotati di buona volontà, passione per il commercio e voglia di imparare”. Queste le parole esatte delle caratteristiche richieste. In cambio Penny Market offre, visto il suo buon cuore, un contratto di Stage a ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 1 giugno 2022) Bergamo. Unfuori dal supermercatodi via Ghislandi giovedì 2 giugno alle 11.30. Lo annuncia l’Unione Sindacale di Base che denuncia con un comunicato la ricerca di lavoratori con contratti di 6pagati con e unspese. “pubblicizza in grande stile lo sfruttamento che mette in atto, diffondendo un volantino in cui cerca lavoratori da pagare conspese. La catena di discount sta diffondendo un volantino in cui cerca ragazzi e ragazze per i propri punti vendita “dotati di buona volontà, passione per il commercio e voglia di imparare”. Queste le parole esatte delle caratteristiche richieste. In cambiooffre, visto il suo buon cuore, un contratto dia ...

