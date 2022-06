Stadio Milano, Sala: “Sentirò Milan e Inter per capire se hanno cambiato idea, noi rallentati da burocrazia” (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Sentirò le squadre per capire se hanno cambiato idea o se bisogna proseguire su questa strada. Se lo Stadio viene fatto su un’area pubblica è chiaro che è soggetto a un iter di cui la consultazione pubblica è l’ultimo passaggio. Se viene fatto su un’area privata tutto ciò non serve. Le squadre mi hanno recentemente scritto dicendo ‘bene l’avvio della consultazione pubblica, noi stiamo predisponendo il dossier da presentare'”. Queste le parole di Giuseppe Sala pronunciate a margine della presentazione di Dropcity, nuovo centro di architettura e design ai Magazzini Raccordati della Stazione centrale, in merito alla possibilità che Milan e Inter decidano di costruire il nuovo Stadio fuori città e non ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) “le squadre perseo se bisogna proseguire su questa strada. Se loviene fatto su un’area pubblica è chiaro che è soggetto a un iter di cui la consultazione pubblica è l’ultimo passaggio. Se viene fatto su un’area privata tutto ciò non serve. Le squadre mirecentemente scritto dicendo ‘bene l’avvio della consultazione pubblica, noi stiamo predisponendo il dossier da presentare'”. Queste le parole di Giuseppepronunciate a margine della presentazione di Dropcity, nuovo centro di architettura e design ai Magazzini Raccordati della Stazione centrale, in merito alla possibilità chedecidano di costruire il nuovofuori città e non ...

