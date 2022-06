Stade de France | il ministro dell’Interno | «L’immagine negativa di questa partita è un danno per la Francia»

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Quattro giorni dopo il caos allode, in occasione della finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, ildegli Internise Gérald Darmanin e quello dello Sport, Amélie Oudéa-Castéra, sono stati ascoltati dalle commissioni Legge e Cultura del Senato. Ad introdurre l’udienza è stato il presidente della commissione giuridica, François-Noël Buffet: «La gestione di questo evento è stata unanimemente descritta come scandalosa, persino una vergogna nazionale secondo alcuni politici nazionali». Ha preso la parola anche il presidente della commissione cultura, Laurent Lafon. «La gravità dei malfunzionamenti che si sono verificati intorno allodenon può lasciarci indifferenti». Quanto accaduto sabato, è evidente, è una ferita, per la ...

Quattro giorni dopo il caos allo Stade de France, in occasione della finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, il ministro degli Interni francese Gérald Darmanin e quello dello Sport, Amélie Oudéa-Castéra, sono stati ascoltati dalle commissioni Legge e Cultura del Senato. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha chiesto al Governo di fare piena luce sugli incidenti allo Stade de France, in occasione della finale di Champions sabato scorso fra Real Madrid e Liverpool. Lo ha detto la portavoce del Governo di Parigi, Olivia Gregoire, al termine del Consiglio dei ministri. Il ministro dell'Interno francese in audizione al Senato con il ministro dello Sport: «L'immagine negativa di questa partita è un danno per il nostro paese»