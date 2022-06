Stade de France | Darmanin | «Abbiamo evitato il peggio Ovvio che avremmo potuto fare meglio»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Quattro giorni dopo il caos allode, in occasione della finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, il ministro degli Internise Géralde quello dello Sport, Amélie Oudéa-Castéra, sono stati ascoltati dalle commissioni Legge e Cultura del Senato. Ad introdurre l’udienza è stato il presidente della commissione giuridica, François-Noël Buffet: «La gestione di questo evento è stata unanimemente descritta come scandalosa, persino una vergogna nazionale secondo alcuni politici nazionali». Ha preso la parola anche il presidente della commissione cultura, Laurent Lafon. «La gravità dei malfunzionamenti che si sono verificati intorno allodenon può lasciarci indifferenti». Quanto accaduto sabato, è evidente, è una ferita, per la Francia. Ad ...