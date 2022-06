Sport, solidarietà e risate: che serata alla Cittadella dello Sport con gli inviati di Striscia la Notizia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Bergamo. Grande spettacolo alla Cittadella dello Sport. Una serata dedicata al mondo della tv quella di martedì 31 maggio al torneo dell’Accademia dello Sport: sui campi cittadini sono stati protagonisti gli inviati e gli autori dello storico programma di Canale 5 “Striscia la Notizia”. A Bergamo sono arrivati Chiara Squaglia, Jimmy Ghione, Moreno Morello e gli autori Lorenzo Beccati, Massimo Dimunno e Carlo Sacchetti. Presente anche il mondo della politica bergamasca con la senatrice Simona Pergreffi e il deputato Daniele Belotti. Spazio subito alle donne della serata, che ha visto anche la presenza dei due figli di Giacinto Facchetti al quale è ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 1 giugno 2022) Bergamo. Grande spettacolo. Unadedicata al mondo della tv quella di martedì 31 maggio al torneo dell’Accademia: sui campi cittadini sono stati protagonisti glie gli autoristorico programma di Canale 5 “la”. A Bergamo sono arrivati Chiara Squaglia, Jimmy Ghione, Moreno Morello e gli autori Lorenzo Beccati, Massimo Dimunno e Carlo Sacchetti. Presente anche il mondo della politica bergamasca con la senatrice Simona Pergreffi e il deputato Daniele Belotti. Spazio subito alle donne della, che ha visto anche la presenza dei due figli di Giacinto Facchetti al quale è ...

Advertising

OfficialSSLazio : ?? Insieme per la Pace ?? Una serata di spettacolo, solidarietà e sport all'Olimpico: acquista i biglietti, il ricav… - gualtierieurope : A Tirana col sindaco @erionveliaj e il Sindaco di Rotterdam #AhmedAboutaleb per una grande festa di sport, amicizia… - SabrinaTrombet : Un Secolo d'Azzurro verso Lecce....Sport cultura solidarietà - QuartoRomina : @doublenationale Così bravi da non farsi beccare mai? Un'altra cosa dopo Interv. A Verissimo, dopo è andato al MCS,… - PescaraCalcio : PESCARA AMARCORD Una serata all’insegna della solidarietà dove sport e spirito altruistico si coniugano sotto la… -

'Egadi insieme per la Pace', il 1 giugno talenti in piazza per dire 'NO' alla guerra Un messaggio di solidarietà, unità e pace attraverso la musica, strumento di integrazione, armonia ... l'arte, lo sport sono fattori di incontro, di dialogo e non di conflitto. Le armi più appropriate ... Ucraina, solidarietà e sport negato: accade a Porto Empedocle La solidarietà può andare a discapito dello sport' Abbiamo provato a rintracciare l'amministrazione comunale per avere chiarimenti sulla vicenda ma non siamo riusciti ad ottenere alcuna risposta, ... il Resto del Carlino Un messaggio di, unità e pace attraverso la musica, strumento di integrazione, armonia ... l'arte, losono fattori di incontro, di dialogo e non di conflitto. Le armi più appropriate ...Lapuò andare a discapito dello' Abbiamo provato a rintracciare l'amministrazione comunale per avere chiarimenti sulla vicenda ma non siamo riusciti ad ottenere alcuna risposta, ... Calcio, padel e campioni: vince la solidarietà