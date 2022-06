Spiragli sul blocco del grano: si muove la Turchia. Incontro Putin-Zelensly possibile: le condizioni del Cremlino (Di mercoledì 1 giugno 2022) Continuano le trattative per il trasporto del grano via mare dai porti dell'Ucraina. La Turchia si è offerta di aiutare nello sminamento delle acque, così come l'Italia che si è resa disponibile a partecipare alle operazioni. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha affermato che ci sono "progressi" nei colloqui per consentire l'esportazione di grano e garantire che cibo e fertilizzanti russi abbiano accesso illimitato ai mercati globali. "Penso che ci siano progressi, ma non ci siamo ancora", ha detto Guterres, aggiungendo che "queste sono questioni molto complesse", perché "tutto è interconnesso". La guerra della Russia contro l'Ucraina ha chiuso i porti del Mar Nero, bloccando le esportazioni di cibo verso molti Paesi in via di sviluppo in cui si teme una crisi alimentare. Il Cremlino ha ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Continuano le trattative per il trasporto delvia mare dai porti dell'Ucraina. Lasi è offerta di aiutare nello sminamento delle acque, così come l'Italia che si è resa disponibile a partecipare alle operazioni. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha affermato che ci sono "progressi" nei colloqui per consentire l'esportazione die garantire che cibo e fertilizzanti russi abbiano accesso illimitato ai mercati globali. "Penso che ci siano progressi, ma non ci siamo ancora", ha detto Guterres, aggiungendo che "queste sono questioni molto complesse", perché "tutto è interconnesso". La guerra della Russia contro l'Ucraina ha chiuso i porti del Mar Nero, bloccando le esportazioni di cibo verso molti Paesi in via di sviluppo in cui si teme una crisi alimentare. Ilha ...

