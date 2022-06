Spiagge a Ostia, Falconi: “Il Tar del Lazio annulla il bando del M5S e ci dà ragione” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ostia – Il Tar del Lazio, Seconda Sezione, ha annullato le gare d’appalto lanciate due anni fa dal X Municipio a gestione pentastellata per l’affidamento delle concessioni demaniali delle Spiagge in quanto “illegittimi nei limiti e nei termini”. “Per molto, troppo tempo, abbiamo dovuto ascoltare insinuazioni infondate e attacchi ingiustificati a causa del nostro intervento sui bandi della giunta Di Pillo, finalmente il Tar fa chiarezza e ci dà ragione. La Determina Dirigenziale ereditata dalla precedente amministrazione era evidentemente fallace, impossibile da porre in esecuzione e portatrice di conseguenze negative per l’interesse della cittadinanza e del Municipio stesso”, spiega il Presidente del X Municipio. “Prendiamo in seria considerazione il tema delle concessioni demaniali ed il loro risvolto ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 1 giugno 2022)– Il Tar del, Seconda Sezione, hato le gare d’appalto lanciate due anni fa dal X Municipio a gestione pentastellata per l’affidamento delle concessioni demaniali dellein quanto “illegittimi nei limiti e nei termini”. “Per molto, troppo tempo, abbiamo dovuto ascoltare insinuazioni infondate e attacchi ingiustificati a causa del nostro intervento sui bandi della giunta Di Pillo, finalmente il Tar fa chiarezza e ci dà. La Determina Dirigenziale ereditata dalla precedente amministrazione era evidentemente fallace, impossibile da porre in esecuzione e portatrice di conseguenze negative per l’interesse della cittadinanza e del Municipio stesso”, spiega il Presidente del X Municipio. “Prendiamo in seria considerazione il tema delle concessioni demaniali ed il loro risvolto ...

Advertising

GianlucaTC : @repubblica Il mio voto è 1 ...ha ridotto la città in una pattumiera a cielo aperto ... tutto quello di buono era s… - gioporce : RT @DavideR46325615: - IL BIGLIETTO DA VISITA - Guardate in quali condizioni raccapriccianti versano le spiagge libere di Ostia. Qui siamo… - OmbraDuca : RT @DavideR46325615: - Ostia 29 maggio 2022 - Guardate e ascoltate come l'amministrazione Gualtieri gestisce le spiagge libere. https://t.c… - Giusepp07184707 : RT @DavideR46325615: - Ostia 29 maggio 2022 - Guardate e ascoltate come l'amministrazione Gualtieri gestisce le spiagge libere. https://t.c… - canaledieci : Labur: “Ostia, spiagge libere in mano a società improvvisate” -