Sorelle sfregiate con l’acido | si è costituita una zia 22enne

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Ha 22 anni ed è la zia delle duecona Napoli la donna sulla quale si è concentrata l’attenzione degli inquirenti della Squadra Mobile e della Procura di Napoli. La donna si è recata in Questura per dichiarare di essere stata lei l’autrice dell’insano gesto, che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi per le nipoti. Gli investigatori l’hanno lungamente interrogata, in presenza del suo avvocato, lei ha risposto e non ha potuto negare dinanzi le prove evidenti rappresentatele. Il reato di «deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti del viso» le viene contesto in concorso. Alla base del gesto ci sarebbero gravi dissidi familiari. La donna è stata sottoposta a fermo di polizia giudiziaria. L’attenzione degli investigatori si concentrerà ora sulle altre persone che hanno preso parte ...