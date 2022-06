Sollevamento pesi, Europei: domani in pedana Pizzolato (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo il bronzo olimpico conquistato sulla pedana di Tokyo, Nino Pizzolato torna su un palcoscenico internazionale: sarà infatti protagonista della gara di domani, giovedì 2 giugno alle ore 17 ai campionati Europei di pesistica olimpica di Tirana, che lo vedrà impegnato nella nuova categoria. L’azzurro delle Fiamme Oro passa, infatti, dalla 81 kg, in cui è campione europeo in carica da due edizioni consecutive (2019 e 2021), alla 89, nuova categoria olimpica, dove ritroverà Karlos Nasar. Il bulgaro è stato suo avversario lo scorso anno in Russia, in una gara storica, dove l’italiano ebbe la meglio all’ultima alzata. Le parole di Pizzolato: “Sono stati mesi intensi, abbiamo lavorato molto e ora inizia un nuovo percorso. Il cambio di categoria per me è un nuovo stimolo, una nuova ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo il bronzo olimpico conquistato sulladi Tokyo, Ninotorna su un palcoscenico internazionale: sarà infatti protagonista della gara di, giovedì 2 giugno alle ore 17 ai campionatidistica olimpica di Tirana, che lo vedrà impegnato nella nuova categoria. L’azzurro delle Fiamme Oro passa, infatti, dalla 81 kg, in cui è campione europeo in carica da due edizioni consecutive (2019 e 2021), alla 89, nuova categoria olimpica, dove ritroverà Karlos Nasar. Il bulgaro è stato suo avversario lo scorso anno in Russia, in una gara storica, dove l’italiano ebbe la meglio all’ultima alzata. Le parole di: “Sono stati mesi intensi, abbiamo lavorato molto e ora inizia un nuovo percorso. Il cambio di categoria per me è un nuovo stimolo, una nuova ...

