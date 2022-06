Sollevamento pesi, Europei 2022: medaglia d’oro per la Svezia nei 71 kg con Patricia Strenius (Di mercoledì 1 giugno 2022) Si è appena conclusa la prima finale della quinta giornata di gara ai Campionati Europei di Sollevamento pesi 2022, primo grande evento della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Tirana fino a domenica 5 giugno. Nella categoria femminile fino a 71 kg ha avuto la meglio la veterana svedese Patricia Strenius, protagonista di una rimonta pazzesca nella seconda parte della competizione dopo un deludente sesto posto parziale nello strappo con 94 kg. La 32enne scandinava, terza classificata agli ultimi Mondiali, ha poi dominato l’esercizio di slancio aggiudicandosi l’oro di specialità e soprattutto il titolo europeo assoluto con 224 kg di totale grazie all’ultima alzata decisiva da 130 kg. Beffata per una lunghezza la tedesca Lisa Marie Schweizer, autrice di una gara perfetta (6 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) Si è appena conclusa la prima finale della quinta giornata di gara ai Campionatidi, primo grande evento della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Tirana fino a domenica 5 giugno. Nella categoria femminile fino a 71 kg ha avuto la meglio la veterana svedese, protagonista di una rimonta pazzesca nella seconda parte della competizione dopo un deludente sesto posto parziale nello strappo con 94 kg. La 32enne scandinava, terza classificata agli ultimi Mondiali, ha poi dominato l’esercizio di slancio aggiudicandosi l’oro di specialità e soprattutto il titolo europeo assoluto con 224 kg di totale grazie all’ultima alzata decisiva da 130 kg. Beffata per una lunghezza la tedesca Lisa Marie Schweizer, autrice di una gara perfetta (6 ...

Advertising

sportface2016 : #Pesi: agli Europei in pedana Nino #Pizzolato - MazzaliVanna : RT @Coninews: ARGENTOOOOO! ?? Seconda medaglia #ItaliaTeam agli Europei di sollevamento pesi di Tirana! Lucrezia #Magistris sale sul second… - zazoomblog : Sollevamento pesi oggi Europei 2022: orari programma tv streaming italiani in gara 1 giugno - #Sollevamento… - zazoomblog : Sollevamento pesi oggi Europei 2022: orari programma tv streaming italiani in gara 1 giugno - #Sollevamento… - zazoomblog : LIVE Sollevamento pesi Europei 2022 in DIRETTA: Mirko Zanni è quarto al debutto internazionale nella nuova categori… -