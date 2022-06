Soleil Sorge | “Scendi dal piedistallo!”: sbarco sull’Isola rovinato, contri di lei un attacco furioso [VIDEO] (Di mercoledì 1 giugno 2022) La regina del GF VIP è sbarcata in Honduras. Per Soleil Sorge, però, non c’è pace: critiche pesantissime ricevute in prima persona Soleil Sorge (Youtube)Tutti l’hanno conosciuta definitivamente come inquilina del GF VIP. Soleil Sorge, all’interno della casa più spiata d’Italia, si è lasciata andare e si è fatta conoscere in tutti i suoi pregi e suoi difetti, senza filtri. Con Alex Belli ha dato vita a una “chimica artistica” che ha tenuto tutti i fan incollati allo schermo per sei mesi e sicuramente, pur non avendolo vinto effettivamente, è stata una delle concorrenti più iconiche. Dopo l’esperienza nella casa dalle mille telecamere, Soleil Sorge ha accettato un’altra grande opportunità: l’Isola dei Famosi. Non appena sbarca in ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 1 giugno 2022) La regina del GF VIP è sbarcata in Honduras. Per, però, non c’è pace: critiche pesantissime ricevute in prima persona(Youtube)Tutti l’hanno conosciuta definitivamente come inquilina del GF VIP., all’interno della casa più spiata d’Italia, si è lasciata andare e si è fatta conoscere in tutti i suoi pregi e suoi difetti, senza filtri. Con Alex Belli ha dato vita a una “chimica artistica” che ha tenuto tutti i fan incollati allo schermo per sei mesi e sicuramente, pur non avendolo vinto effettivamente, è stata una delle concorrenti più iconiche. Dopo l’esperienza nella casa dalle mille telecamere,ha accettato un’altra grande opportunità: l’Isola dei Famosi. Non appena sbarca in ...

Advertising

lareina_sorge : RT @Soleilandia: Edoardo innamorato perso di Soleil. Io dopo questa lo amo ancor di piú ? @Soleil_stasi #SoleArmy #pomeriggio5 #isola htt… - LadyNews_ : #AlexBelli e #SoleilSorge litigano su #Twitter: ennesimo botta e risposta - LadyNews_ : #AlexBelli affossa #SoleilSorge: 'Hai fatto sei mesi di trash televisivo' - basciagonixever : RT @ssofiagostinii7: non ce la posso fare, regalatemi qualcuno che ami bascianou come ama sophie e viceversa?? ringraziando la cupido solei… - sasino57 : RT @Cardican1: ?????????????????????????????? ANASTASIA SOLEIL SORGE ?? NOI DOBBIAMO SOSTENERE SOLO LEI BASTA CON QUESTI RATTI CHE GIRANO SU TWITTER PER NO… -