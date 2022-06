Soleil Sorge “ribalta” Daniela Martani | il botta e risposta sui social – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 1 giugno 2022)tra. Durante la diretta dell’Isola dei Famosi dello scorso lunedì sera, l’ex naufraga ha commentato l’approdo della Stasi in Honduras al fianco di Vera Gemma.: ilsui“E niente ormai la buttano in tutti i reality, una... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.