DavidPuente : Due video sono stati utilizzati per sostenere che gli ucraini festeggiano l'arrivo dei soldati russi. Peccato che e… - Corriere : La Russia abbandona i cadaveri di 2 mila soldati: le 40 mila telefonate delle famiglie che cercano i figli - rulajebreal : “Siii stuprali ma mi raccomando usa i preservativi.” Anche le mogli dei soldati russi non considerano lo stupro un… - calabrinterista : @rulajebreal rula fa ancora più ribrezzo sentire le mogli dei soldati russi ad incitare a stuprare le donne ucraine... - claudioit961 : RT @DonbassItalia: Quando capirete che per noi i russi sono liberatori e i soldati di Zelensky degli oppressori sarà sempre troppo tardi. E… -

"Stiamo perdendo " ha continuato " 60 - 100al giorno uccisi in combattimento e qualcosa ... secondo quanto riporta la Cnn, ha riferito che iproseguono con l'assalto sulla città "...Ma nel 97esimo giorno di una tale guerra - ha aggiunto - , non sorprende più che per l'esercito russo, per i comandanti, per i, qualsiasi follia sia assolutamente accettabile'. ... Soldati russi morti in Ucraina, quarantamila famiglie telefonano per sapere dei loro figli Stiamo perdendo da 60 a 100 soldati ogni giorno e circa 500 feriti in combattimento', ha dichiarato Zelensky. Attualmente, 22,5 milioni di tonnellate di grano sono bloccate dalla Russia', ha aggiunto ...Tra il 10 e il 20 maggio la controffensiva ucraina da Kharkiv verso Belgorod (Russia) si è fatta più forte. L'esercito ucraino ha ...