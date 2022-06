Snam compra una nuova nave rigassificatrice per ridurre la dipendenza dalle forniture russe (Di mercoledì 1 giugno 2022) Snam ha acquistato il 100% di Golar Lng Nb 134 Corporation da Lolar Solar per 350 milioni di dollari (330 milioni di euro), titolare della nave di stoccaggio e rigassificazione Golar Tundra. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l’imbarcazione, costruita nel 2015, può operare sia come nave metaniera per il trasporto del gas naturale liquefatto (Gnl) sia come rigassificatore galleggiante (Fsru). Ha una capacità di stoccaggio di circa 170mila metri cubi di Gnl e una capacità di rigassificazione continua di 5 miliardi di metri cubi l’anno. Per l’Italia si tratta del primo acquisto di rigassificatore nell’ambito della strategia per ridurre la dipendenza dalle forniture di gas russo. Snam prevede di ubicare la Golar Tundra “in una località del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022)ha acquistato il 100% di Golar Lng Nb 134 Corporation da Lolar Solar per 350 milioni di dollari (330 milioni di euro), titolare delladi stoccaggio e rigassificazione Golar Tundra. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l’imbarcazione, costruita nel 2015, può operare sia comemetaniera per il trasporto del gas naturale liquefatto (Gnl) sia come rigassificatore galleggiante (Fsru). Ha una capacità di stoccaggio di circa 170mila metri cubi di Gnl e una capacità di rigassificazione continua di 5 miliardi di metri cubi l’anno. Per l’Italia si tratta del primo acquisto di rigassificatore nell’ambito della strategia perladi gas russo.prevede di ubicare la Golar Tundra “in una località del ...

